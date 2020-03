Stadsboederij in Emmen mag maximaal tien koeien houden

Stadsboerderij 't Nije Hoff in Emmen gaat straks maximaal tien koeien houden. Dat is het resultaat van acties van twee bezwaarmakers.

Zij vrezen dat te veel koeien op de nieuwe boerderij schadelijk zijn voor het aangrenzende Noordbargerbos en dat bewoners van de wijken Bargeres en Delftlanden last zouden hebben van stank en overlast van bijvoorbeeld vliegen.

Plannen aangepast

De initiatiefnemers, de broers Gert-Jan en Rick Nijhoff, hebben nu de plannen voor hun boerderij aan de Nieuw Amsterdamsestraat wat aangepast en daarmee is de provincie Drenthe akkoord. Gekeken werd naar de hoeveelheid stikstof die de boerderij gaat uitstoten met de koeien.

"Hiermee kunnen we nu verder met de bouw. Het is ook nooit het idee geweest om met 130 koeien te gaan werken, zoals wel geschreven is in de media. We hebben uiteindelijk ruimte voor maximaal zestig koeien. Wij kunnen hier prima mee uit de voeten, dat we beginnen met tien koeien", reageert Gert-Jan Nijhoff, die uitlegt dat het een kringloopboerderij wordt.

'Liever helemaal geen koeien'

De twee bezwaarmakers, Stephen Verdonkschot en Rein van Oosten, hebben zich verenigd in het Buurtcomité Bescherm Het Noordbargerbos. Zij zijn blij met het bereikte resultaat. "Nu is besloten dat de stadsboerderij maximaal tien melkkoeien gaat houden, is bereikt dat het Noordbargerbos is beschermd en is bovendien de overlast voor omwonenden beperkt." Al had het comité liever gezien dat er helemaal geen koeien kwamen. "De inzet van het comité is altijd geweest om te zorgen dat de melkveehouderij er niet komt, maar dat is helaas niet haalbaar gebleken."

Wanneer de boerderij van de broers opengaat, is afwachten. De bouw van de stadsboerderij ligt grotendeels stil, door de coronamaatregelen. "Juni gaat het niet worden. Maar of het dit najaar wordt, of komend voorjaar. Daar is geen zinnig woord over te zeggen nu", aldus Gert-Jan Nijhoff.

