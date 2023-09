'Tenaz Energy wil NAM kopen'

Shell en ExxonMobil praten met het Canadese Tenaz Energy over een mogelijke verkoop van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het was al bekend dat de olie- en gasconcerns van de gasactiviteiten van de NAM af willen vanwege het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen.

Shell en ExxonMobil zijn beide voor vijftig procent eigenaar van de NAM, met het hoofdkantoor in Assen. Shell had enkele jaren terug al aangekondigd dat het onderdelen van de NAM in aparte bv's zou zetten vooruitlopend op een verkoop. Vorig jaar wist persbureau Reuters vervolgens te melden dat Shell en ExxonMobil begonnen zouden zijn met een verkoopproces.

Tenaz zit al in Nederlandse offshore gasactiviteiten. Volgens de bronnen van Bloomberg is het nog niet gezegd dat het bedrijf erin zal slagen om de NAM in te lijven. Dat is nog niet zeker. Shell en ExxonMobil zouden de optie openhouden om nog te onderhandelen met andere geïnteresseerde partijen, waaronder Viaro Energie dat eveneens actief is in de Nederlandse Noordzee, als Tenaz er niet in slaagt om de financiering rond te krijgen.