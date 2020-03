Twee coronapatiënten overleden, zeven nieuwe besmettingen

Het gaat om de officieel vastgestelde besmettingen door de GGD. De gezondheidsdienst geeft daarbij aan dat het werkelijke aantal coronapatiënten hoger ligt, omdat niet meer iedereen getest wordt.

Toenames per gemeente

Coevorden is met twintig officieel vastgestelde besmettingen de gemeente met de meeste coronagevallen. Op dit moment twintig, sinds gisteren is er één besmetting bijgekomen. Dat laatste geldt ook voor Tynaarlo, waar het aantal nu op achttien ligt en voor Westerveld, waar zeven mensen zijn besmet.

In Emmen en Midden-Drenthe kwamen er twee besmettingen bij. Emmen komt daarmee op negentien patiënten en Midden-Drenthe op acht.

Landelijk 175 doden erbij

Het RIVM heeft zojuist bekendgemaakt dat er sinds gisteren in heel Nederland 175 mensen zijn overleden. Ook zijn 845 nieuwe besmettingen geconstateerd. Het totaal aantal mensen dat in Nederland besmet is of is geweest, ligt nu op 12.595.

In Drenthe zijn nu vijf patiënten overleden aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus.

In totaal zijn nu 127 mensen besmet (Rechten: GGD Drenthe)