Tevredenheid in Ter Apel over behandelen spreidingswet: 'Rekenen op steun Tweede Kamer'

De gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum van Ter Apel ligt, is blij dat de Tweede Kamer de zogeheten spreidingswet wil behandelen. Via die wetgeving moeten asielzoekers beter worden verdeeld over het land.

"Deze wet is noodzakelijk om te komen tot een eerlijker verdeling van asielzoekers over gemeenten en zal de druk op het dorp Ter Apel en het asielzoekerscentrum hopelijk verminderen", zegt burgemeester Jaap Velema bij persbureau ANP. "We hopen op een positieve uitkomst en rekenen op de steun van de Tweede Kamer."

Ook VluchtelingenWerk blij

Velema reageert daarmee op het besluit van een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid om ondanks de demissionaire status van het kabinet het wetsvoorstel te behandelen. De Tweede Kamer moet daar dinsdag nog mee instemmen, maar dat lijkt een formaliteit.

In lijn met Velema is ook VluchtelingenWerk positief over het besluit van de Tweede Kamer. "De spreidingswet ligt al bijna twee jaar klaar. De val van het kabinet is geen reden om de wet niet te bespreken", zegt voorzitter Frank Candel.

Kabinetsbreuk

De spreidingswet maakt het mogelijk om gemeenten desnoods te dwingen asielzoekers op te vangen. Andersom krijgen gemeenten die juist meer opvangplekken aanbieden extra geld. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) zei na de kabinetsval niet meer rekenen op de wet, mede omdat zijn eigen partij de handen ervan aftrok.