Harry Omlo uit Klazienaveen op plek 11 kieslijst JA21 Tweede Kamer

Statenlid Harry Omlo uit Klazienaveen staat op plek 11 van de kieslijst voor JA21 bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 22 november. Omlo is nu fractievoorzitter en enig lid van JA21 in Provinciale Staten. Ook Assenaar Marco de Rijke staat op de lijst op plek 24. Beiden zijn volgens de laatste peiling onverkiesbaar.

Met een lange achtergrond in het bedrijfsleven en een diepgewortelde betrokkenheid bij lokale en regionale vraagstukken, brengt Harry Omlo volgens de landelijke partijtop een schat aan ervaring en toewijding mee naar JA21. "Als ondernemer begrijpt hij als geen ander de uitdagingen waarmee bedrijven en ondernemers te maken hebben, en hij is vastbesloten om hun belangen te behartigen in de politiek."

Regio's belangrijk voor welvaart

"De regio's in Nederland vormen het kloppende hart van onze samenleving, en ik geloof dat sterke lokale gemeenschappen en bloeiende bedrijven de sleutel zijn tot een welvarend land," aldus Harry Omlo. "Mijn beslissing om deel uit te maken van JA21 is gebaseerd op mijn diepgewortelde overtuiging dat we de regio's moeten koesteren, ondernemerschap moeten stimuleren en de stem van de mensen in de politiek moeten versterken."

Harry Omlo zal zich als hij gekozen wordt in de Tweede Kamer volgens JA12 inzetten voor kwesties zoals economische groei, werkgelegenheid, en het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat in Nederland. Hij zal zich ook richten op het versterken van de regionale autonomie en het behoud van de unieke identiteit van de verschillende regio's in ons land.

Politieke carrière

Omlo is nu fractievoorzitter en het enig over gebleven lid van JA21 in Provinciale Staten. Een overzicht van zijn korte politieke carrière tot nu toe: Omlo stormde voor Forum voor Democratie samen met vijf anderen ruim vier jaar gelden Provinciale Staten binnen. Met zes zetels werd de partij direct, samen met PvdA en VVD de grootste in Drenthe. Thomas Blinde werd fractievoorzitter. Ze kwamen in de oppositie terecht.

Een jaar later valt de partij na intern gekrakeel bij de landelijk tak uit elkaar en verlaten verschillende Drentse FvD'ers de partij. Zij sluiten zich eind 2020 aan bij het nieuwe JA21. Met vier zetels behoort de partij nog steeds bij de grootste partijen in Provinciale Staten. Enkele dagen later voegt ook Frank Duut van OpDrenthe zich bij JA21 en zijn ze met z'n vijven.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen wordt JA21 weggevaagd. Slechts één zetel blijft over en die gaat naar Thomas Blinde. Maar die stapt op en Harry Omlo neemt zijn plek over.

Marco de Rijke op plek 24

Marco de Rijke uit Assen staat op plek 24 van de JA21 kieslijst. De WMD manager zat al eerder in de politiek. Hij was voorzitter van Assen Centraal. Maar toen zijn vrouw Anita de Rijke zicht voor de afgelopen statenverkiezingen beschikbaar stelde als kandidaat voor JA21 werd dat niet door Assen Centraal geaccepteerd en verlieten beiden de lokale partij.