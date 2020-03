Belangrijke waarnemer wordt beloond met prijs

"Dit vind ik heel erg bijzonder en had ik ook zeker niet zien aankomen," reageert De Weerd op het krijgen van zijn onderscheiding. "Je staat toch op een bepaalde manier in de kijker. Dat is wel heel leuk om mee te maken."

Al als klein jochie raakte de Weerd in aanraking met de natuur. Bij de Jeugdbond voor de natuurstudie leerde hij met pen en papier waarnemingen noteren. "Je gaat het veld in en dan noteer je wat je ziet. Ik begon als vogelaar dus dan ging ik bijvoorbeeld naar het Dwingelderveld en dan schreef ik op: ik heb een boomleeuwerik gezien of een koolmees. Al doende is dat steeds meer geworden."

Belangrijke informatie

Inmiddels gaat het een stuk makkelijker en heeft hij er een handige app voor. Daardoor lopen de aantallen snel op. Hij heeft ondertussen 270.000 waarnemingen van planten en dieren doorgegeven. De informatie komt uiteindelijk terecht in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). "Mensen kunnen daarin kijken en dan weten ze wat er groeit en bloeit in hun omgeving. Daar kunnen ze hun beheer op aanpassen. De informatie is ontzettend waardevol ook omdat er weinig geld beschikbaar wordt gesteld voor inventarisaties."

'Top of the bill'

Ben Hoentjen, voorzitter van vrijwilligersclub WFD duidt nog een aan dat dat aantal heel hoog is. "De bedoeling is om inheemse Drentse Flora en Fauna te inventariseren. Edwin doet veel bijzondere ontdekkingen. In Drenthe is hij top of the bill."

Zeldzame vondst

Eén van zijn belangrijkste ontdekkingen deed De Weerd recent nog. "Een paar weken geleden heb ik hier op het Echtenerzand Rijstkorrelmos gevonden. Dat is hier 50 jaar geleden voor het laatst gevonden. Dan spring ik echt een gat in de lucht. Daar word ik dan heel erg blij van. Dit zijn dingen die je überhaupt niet meer verwacht ooit te kunnen vinden."