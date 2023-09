Ewout Klok furieus over afwijzing voor Tweede Kamerlijst: 'Het bestuur schoffeert de VVD in Drenthe'

De Drentse tak van de VVD schoof Ewout Klok uit Ten Arlo naar voren als kandidaat voor een plek op de Tweede Kamerlijst, maar de landelijke selectiecommissie veegde dit advies van tafel. Een beslissing die de Hoogevense ondernemer niet kan begrijpen. "Mij wordt nu persoonlijk onrecht aangedaan en het bestuur schoffeert hiermee de VVD in Drenthe.

In eerste instantie twijfelde Klok om te solliciteren voor een plek op de lijst. Maar nadat hij zijn tankstation in Hoogeveen had verhuurd kon VVD Drenthe hem toch overhalen om in gesprek te gaan met de Kandidaatstellingscommissie. Ook omdat hij goed aansluit bij het profiel waar de VVD naar vroeg: 'Een kamerlid die kritisch is, met beide benen in de samenleving staat, een achterban in de regio heeft waar hij of zij vandaan komt en een tikkeltje eigenwijs moet zijn'.

Open brief

In een open brief naar de VVD-leden geeft Klok zijn kant van het verhaal na zijn afwijzing. Hij kreeg van de selectiecommissie twee redenen waarom hij niet op de lijst is komen te staan. De voornaamste reden zijn de berichten die hij in het verleden op social media de wereld in stuurde. Zo zou Klok in 2011 op Twitter hebben gezegd dat hij een rijontzegging had en in 2012 is veroordeeld voor de verkoop van alcohol in een tankstation. Laatstgenoemde zou volgens Klok een proefproces zijn geweest in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, met goedkeuring van de VVD.

Geen toelichting

De tweede reden die Klok werd aangewreven was een 'bestuurlijke blokkade'. "Op mijn vraag wat dat dan was, bleef het antwoord schuldig", legt Klok in de brief uit.

Na de afwijzing nam Klok nog contact op met VVD-voorzitter Eric Wetzels om verdere toelichting , maar ook daar werd hij niet wijzer van. "Ik kreeg het advies om te zeggen dat ik te laag op de lijst stond en dat ik mij daarom terug had getrokken. De werkelijkheid is dat ik helemaal niet op de lijst zou komen. Bang dat ik alsnog in de Kamer zou komen met voorkeursstemmen."

De Hoogeveense ondernemer wil graag nog toelichting op de keuze van zijn partij. "Geen uitleg is voor mij onverteerbaar. Blijkbaar is er geen plaats voor deze ondernemer die een mening heeft." Klok blijft overigens wel gewoon lid van de VVD, vertelt hij in de brief. "Jullie gaan me niet tegenkomen op welke andere lijst van een politiek partij dan ook. Ik blijf VVD stemmen."

ALV