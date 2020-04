Maatregelenpakket gemeenten voor ondernemers in coronacrisis

"Als Drentse gemeenten willen we zoveel mogelijk doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. We hebben afgesproken dat we allemaal in ieder geval deze tien maatregelen toepassen. Ik ben blij dat we als gemeenten eensgezind hierin op te treden en ondernemers zoveel mogelijk helpen." Aldus Richard Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het gaat om de volgende maatregelen: Drentse gemeenten betalen hun facturen snel

De gemeentes hebben afgesproken om facturen zo snel mogelijk te betalen, het liefst binnen zeven dagen.

Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen. Belastingen voor rechten of diensten waar geen gebruik van wordt gemaakt, worden ingetrokken. Het kan dan gaan om terrassen, buitenstalling en marktgelden.

De inning van huren, pacht of andere vorderingen op bedrijven worden opgeschort

De inning van huur en/of pacht van bedrijven en zzp'ers, die voor hun huisvesting gebruik maken van gemeentelijke panden, wordt opgeschort. De huur en/of pacht wordt wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen verzonden. Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van andere nog openstaande vorderingen. Invorderingsrente wordt in navolging van rijksbeleid verlaagd van 4 naar 0,01%.

Gemeenten betalen beheersvergoedingen door voor onder andere schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen

Door de uitbetaling van beheervergoedingen voort te zetten, wordt voorkomen dat partijen die beheer, schoonmaak en horeca verzorgen in gemeentelijke gebouwen, in financiële problemen komen.

Subsidies voor onvermijdelijke kosten worden uitbetaald

Toegezegde subsidies worden uitbetaald ter dekking van onvermijdelijke kosten die worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de activiteit. De aanvrager moet hiervoor een verzoek indienen en verantwoording indienen. De subsidievoorwaarden van de individuele gemeenten blijven van kracht.

Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen

Indien van toepassing wordt de indieningstermijn voor subsidieregelingen verruimd. Dit is om te voorkomen dat bedrijven, die door omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis niet in staat zijn om tijdig een aanvraag in te dienen, onnodig subsidie mislopen.

Verruiming winkeltijden voor supermarkten

Supermarkten wordt toegestaan om tijdelijk voor de duur van 3 maanden ook op zondag open te gaan. Dit zorgt voor een betere spreiding van het winkelend publiek en verruimt de mogelijkheden voor zorgpersoneel om boodschappen te doen.

Opschorten van venstertijden bevoorrading

Venstertijden voor bevoorrading van centrumgebieden worden tijdelijk voor de duur van 3 maanden buiten werking gesteld. Hierdoor kan een optimale bevoorrading zo goed mogelijk worden gegarandeerd.

Gemeenten kopen zoveel mogelijk lokaal en regionaal in en gaan hiermee door

Voor veel bedrijven is de gemeente een belangrijke klant. Daarom is het juist nu van belang om de inkoop en aanbestedingen door te laten lopen, of waar mogelijk zelfs naar voren te halen.

Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit

De steunmaatregelen zijn een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden en richtlijnen voor het toepassen van de maatregelen. Deze informatie staat op de websites van de gemeenten.

Drentse ondernemers kunnen ook terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen en informatie over actuele provinciale en landelijke regelingen.