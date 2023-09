Gemeentebelangen Hoogeveen wil geluidsmeting bij Brug om de Oost

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dat de gemeente geluids- en trilmetingen bij de Brug om de Oost laat doen. Volgens de partij zijn enkele omwonenden radeloos en worden ze helemaal gek van het lawaai van de vele auto's die over de brug rijden.

Er is eerder groot onderhoud gepleegd aan de mechaniek en het technische deel van de brug om zo de ervaren geluidsoverlast te verminderen, maar volgens Gemeentebelangen (GB) heeft dit niet geholpen. "Blijkt uit de metingen dat de normen worden overschreden, dan verzoekt GB dat de gemeente maximale inspanning levert om het probleem op te lossen zodat het woongenot van de betreffende families hersteld wordt."

Matrixborden

Twee jaar geleden plaatste de gemeente matrixborden met de maximumsnelheid bij de brug en werd het symbool van 50 kilometer per uur op de weg geschilderd. Zo moest het verkeer herinnerd worden aan de maximumsnelheid. Andere opties om de overlast te verminderen waren er volgens de gemeente niet. "Ook de experts hebben geconcludeerd dat er geen extra mogelijkheden meer zijn om de geluids- en trillingsoverlast te verminderen."

GB verzocht twee jaar geleden om de maximumsnelheid te verlagen van 30 kilometer per uur, maar dat was volgens het college "niet realistisch en niet passend bij de functie van de weg." Verkeersdrempels waren ook geen optie, omdat deze vaak extra hinder in de vorm van trillingen, geluid en extra uitlaatgassen geeft.

Vrachtverkeer

Vrachtverkeer ontmoedigen is ook geen optie volgens het college. "Het zou in de praktijk weer leiden tot overlast in de woonwijken." Dat geldt ook voor het voorstel om het verkeer via de A28 en A37 om te leiden.