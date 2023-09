Wethouders gemeenten Hoogeveen en De Wolden geïnstalleerd

Niek Wind (33) is officieel geïnstalleerd als wethouder in Hoogeveen. Hij neemt het stokje over van Jan Zwiers, die sinds deze week burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe is.

Wind was in de periode van 2018 tot en met 2022 wethouder in de gemeente Borger-Odoorn. Hij mocht zich ontfermen over de portefeuilles sport en financiën. Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen belandde hij met zijn partij Gemeentebelangen in de oppositie. Gedurende die tijd was hij fractievoorzitter. Nu begint hij aan een nieuwe fase in Hoogeveen.

Voorstelrondje

Tijdens de raadsvergadering stelde Wind zichzelf voor. "Voor u staat een bevlogen enthousiaste Drent die op jonge leeftijd verslaafd raakte aan de politiek. In 2018 kreeg ik de kans om wethouder te worden in Borger-Odoorn. Nu probeer ik het in Hoogeveen. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de raad en het college."

Wissel van de wacht

In buurgemeente De Wolden heeft ook een wissel van de wacht plaatsgevonden. Daar werd Rudi Hooch Antink officieel geïnstalleerd als wethouder. Hij neemt het stokje over van Egbert van Dijk. Laatstgenoemde is aan de slag gegaan als gedeputeerde namens de BoerBurgerBeweging in de Drentse Staten.