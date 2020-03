Dorpshuizen in zwaar weer door coronamaatregelen

"Ik vermoed dat er dorpshuizen in zwaar weer terechtkomen", zegt Paul van Schie van de BOKD.

Een van de dorpshuizen is multifunctioneel centrum de Opsteker in Nieuwlande. Dat dorpshuis heeft al een exploitatietekort en net een bestuurscrisis achter de rug. Daar komen nu de inkomsten die vanwege de coronasluiting gemist worden nog eens bovenop, vertelt beheerder Marja Nijwening in een doodstille opsteker.

Geen buffer

"De kosten voor dorpshuizen lopen in deze weken gewoon door", vertelt van Schie. "Sommige dorpshuizen zijn gevestigd in oude panden en zijn wel 2500 euro aan energiekosten kwijt. Dat kan aardig in de papier lopen. Veel dorpshuizen hebben geen financiële buffer."

Het is volgens Van Schie terecht dat bedrijven door de overheid gecompenseerd worden. "Maar de maatschappelijke organisaties mogen niet worden vergeten. Sommige dorpshuizen hebben een buffer van 2000 of 3000 euro. Maar er zijn er ook die nu 12.000 tot 16.000 euro verlies gaan lijden."

Zo gek loopt het in dorpshuis De Vuurkörf in Nieuweroord allemaal niet, omdat ze daar alleen werken met vrijwilligers die het beheer doen. En het dorpshuis heeft zelf een buffer. Maar dit moet niet te lang duren vertelt voorzitter Arend Klomp.

Maar het steekt dat dorpshuizen en wijkcentra niet op de lijst van de overheid staan die in aanmerking komen voor een vergoeding zegt Paul van Schie van de BOKD.

"Dorpshuizen moeten aan de lijst worden toegevoegd. We proberen hier nu aandacht voor te vragen. Wij hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland benaderd, maar we komen er telefonisch niet door. We gaan ook contact leggen met Noordelijke Kamerleden." Op die manier moet het probleem onder de aandacht worden gebracht.

Daarnaast vindt de BOKD het spijtig voor mensen dat de reguliere activiteiten niet doorgaan. "Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen op dit moment." Het sluiten van de dorpshuizen en wijkcentra vindt Van Schie dan ook een maatregel die genomen moet worden. "Zeker omdat er veel ouderen komen." Wijkbuurthuis Het Oor in Hoogeveen is typisch een plek waar veel ouderen komen voor hun sociale contacten. Voorzitter van de buurtvereniging Westersluis Henri Klok legt uit dat die ouderen nu in een sociaal isolement zitten.

Ook beheerder Henri Spijkerman van het altijd drukke buurthuis De Wenning in Pesse zit thuis. Hij vindt het vooral dramatisch voor mensen die van het buurthuis afhankelijk zijn voor sociale contacten. En voor de betaalde medewerkers van De Wenning die nu ook thuis zitten. Maar Spijkerman is een positief mens: "We gaan hier doorheen komen, er komen andere tijden."