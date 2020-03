Tjeerd maakt speciale 'Berenjacht-installatie' in voortuin

Door de coronacrisis staat het werk van Tjeerd op een lager pitje. Hij werkt in de huisautomatisering en besloot zijn kennis in te zetten voor Berenjacht, een spel waarbij kinderen beren kunnen tellen die bij willekeurige buurtbewoners voor de ruit staan. "Ik had nog allerlei spulletjes liggen waarmee ik een installatie kon maken, het leek mij erg leuk. Zo heb je wat aanloop en kun je de buurt vermaken", vertelt hij. Ook heeft hij een camera geplaatst die een foto maakt nadat er op de knop is gedrukt: "Als ouders toestemming geven via de site van mijn bedrijf, komt deze erop te staan".

Kerstverlichting, bellenblaasmachine en film

Kinderen die de voortuin bezoeken kunnen met hun schoen op een grote rode knop trappen. Vervolgens begint het spektakel, bestaande uit kerstverlichting, een bellenblaasmachine en een film van Baloe de Beer. De broertjes Dirk-Jan en Koen, ook wonend in de wijk Kloosterveen, vinden het een heel spektakel. Om de beurt drukken ze op op de rode knop die de installatie in werking zet. Ook zetten ze een kruisje op hun papiertje omdat ze in de vensterbank twee beren zien. "Dit is de leukste tot nu toe", vertelt Dirk-Jan.

Het hele spektakel kost ook een flinke duit. "Wel een paar honderd euro aan apparatuur, maar ik had alles al liggen", sluit Tjeerd af.