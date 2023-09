NAM wil in Langelo gas gaan winnen in plaats van opslaan: 'Moet wel veilig'

Hoeveel gas de NAM denkt te kunnen winnen, is nog niet duidelijk. Volgens Kleverlaan verandert er zowel boven- als ondergronds niet veel aan de manier van werken in Langelo. "Het is niet veel anders dan we nu tijdens de productiefase in de winter doen, wanneer we de opslag van gas weer langzaam leeghalen", schetst Kleverlaan.

Reden tot zorg

Toch is onder meer de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) niet gerust. De belangenvereniging zet zich al jaren in voor een goede afhandeling van schades rondom de gasopslag in Langelo. Deze ontstaan volgens de TWME door bodemdaling, wat weer het gevolg is van het zomers vol- en 's winters leegpompen van de opslag.

Als straks het kussengas wordt gewonnen zal er mogelijk weer beweging in de bodem komen, vreest de TWME. "Het is reden tot zorg", meent Linda de Boer uit het Groningse Zevenhuizen. Zij is lid van de werkgroep die zich al lang niet alleen meer beperkt tot het dorp Een. "We weten nog niet wat voor effect dit zal hebben op de bodem en of het leidt tot seismische problemen (aardbevingen)."