Geen amateurvoetbal meer dit seizoen

Dat geldt voor het voetbal op alle amateurniveaus in Nederland, dus voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld. Het kabinet verlengde de bestaande overheidsmaatregelen en het is niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

Alles bij het oude

Voor volgend seizoen betekent dat alles bij het oude blijft. Er komt voor het huidige seizoen geen eindstand en dat betekent dat er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de wedstrijden in het bekertoernooi niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

Dit betekent voor clubs als ACV en Hoogeveen dat ze niet kunnen promoveren naar de derde divisie, maar voor Elim, het Onze Club Sterrenteam, zijn de gevolgen gunstiger. De ploeg van trainer Jan Otto Benjamins staat onderaan de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal, maar kan dus niet meer degraderen en speelt dus ook volgend seizoen op hetzelfde niveau.

Toch is Benjamins teleurgesteld dat het seizoen ten einde is. "Dit vind ik helemaal niks. Ik was nog liever doorgegaan, ook al waren we gedegradeerd", laat Benjamins weten. "Maar het aller belangrijkste is dat iedereen die ziek is, zo snel mogelijk weer beter wordt. Dan is voetbal toch maar een bijzaak."

Wat er gaat gebeuren met competities waar clubs stoppen, zoals bijvoorbeeld de zondag hoofdklasse A, waar MSC stopt, is nog niet duidelijk. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken en gaat de komende tijd gebruiken om te inventariseren hoeveel opengevallen plekken er opgevuld moeten worden voor het seizoen 2020/'21. De KNVB hoopt voor 1 juni duidelijkheid te geven.

Niet over één nacht ijs

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, laat op de website van de KNVB weten dat het geen gemakkelijke beslissing was. "Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen", aldus Van der Zee.

Financiële tegemoetkoming

De KNVB komt de clubs financieel wel tegemoet. De afdrachten van de clubs aan de voetbalbond worden voor de maanden april en mei niet uitgevoerd. Ook de eindafrekening over het seizoen 2019/20 gaat lager uitvallen, omdat een aantal kosten lager zijn voor de clubs. Verder trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken en pleiten zij voor een noodfonds voor de sport.

De beëindiging van het seizoen betekent ook een einde van het tv programma Onze Club, het amateurvoetbalprogramma van Nederland.

Eredivisie

In de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat de Eredivisie in ieder geval tot 1 juni stil ligt. De KNVB overlegt de komende dagen, onder meer met de UEFA, wat er met het betaalde voetbal gaat gebeuren.