Speciale loketten helpen bedrijven met tegemoetkoming in loonkosten

Bedrijven die minimaal 20 procent omzetverlies lijden, kunnen vanaf volgende week aankloppen bij speciale loketten voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dat moet ervoor zorgen dat er minder bedrijven failliet gaan en minder mensen hun baan verliezen. Die tegemoetkoming is dan maximaal 90 procent van de loonkosten.

Joyce Walstra, voorzitter van de werkgeversorganisatie MKB Noord, is tevreden met de regeling.

'Lange termijn niet te overzien'

Walstra: "Ik weet niet zeker of ontslagen en faillissementen hiermee op de lange termijn zijn te voorkomen. Wat we in ieder geval zeker weten is dat ondernemers nu moeten stoppen met ondernemen vanwege overheidsregelingen en diezelfde overheid doet er nu alles aan om te voorkomen dat deze bedrijven onmiddellijk in faillissement raken en onmiddellijk goede mensen kwijtraken. Deze regeling duurt in ieder geval tot 1 juni en zal -denk ik- heel veel van de bedrijven nu voor een belangrijk deel helpen." Walstra geeft echter ook aan dat we niet kunnen overzien wat er op de lange termijn gaat gebeuren.

'Verwachting: Drentse bedrijven maken veel gebruik van de regeling'

Walstra hoopt dat veel Drentse bedrijven gebruik gaan maken van de regeling. "Ik hoop dat alle bedrijven ondertussen de balans hebben opgemaakt van waar zij nu staan. Ongetwijfeld hebben veel bedrijven nu al inzichtelijk wat het percentage omzetdaling zal zijn en ik neem aan, als ik even naar het karakter van het bedrijfsleven in Drenthe kijk, veel ondernemers en veel midden- en kleinbedrijf, dat de provincie Drenthe er veel gebruik van zal maken", aldus Walstra.

Voor bedrijven hangt het van hun omzetverlies af hoeveel van de loonkosten ze vergoed krijgen. Walstra: "Je krijgt tot 90 procent vergoed als er 100 procent sprake is van omzetdaling en loopt dat terug naar 50 procent dan krijg je geloof ik nog om en nabij de 45 procent vergoed. Dus dat schaalt met elkaar, die regeling. Ik schat toch in dat er in Noord-Nederland veel bedrijven zijn die gebruik van die regeling zullen en willen maken."

Flexwerkers en zzp'ers

Minister Koolmees maakte bekend dat ook voor flexwerkers die loonkosten worden vergoed, maar welke mensen vallen daaronder? Walstra: "Flexwerkers, daarbij gaat het vooral om mensen voor wie een payrollingconstructie is afgestemd. Dat kan met een uitzendbureau of met een payroll-organisatie zijn. Deze flexwerkers zijn in dienst bij een bedrijf dat zich nu bij het UWV kan melden voor deze NOW-regeling."

Voor zzp'ers ligt dat weer anders. "Als je een zzp'er bent, richt je je tot de regeling die door de gemeente wordt uitgerold. Dat is die speciale bijstandsregeling waarbij je tot drie maand inkomensondersteuning kan krijgen tot aan het sociaal minimum. Die groep richt zich tot de gemeentes", vertelt Walstra.

'Flexwerkers net zoveel recht op bescherming'

Bedrijven krijgen minder vergoed wanneer ze flexwerkers de deur wijzen, want er wordt gekeken naar of de loonkosten zijn afgenomen. Dan heb je namelijk mensen ontslagen. Walstra denkt dat dit een stok achter de deur is voor bedrijven om flexwerkers niet te ontslaan: "Ik denk dat flexwerkers ook in deze tijd net zoveel recht hebben op bescherming. Ik vind het een goede zet dat als je als ondernemer gebruik maakt van deze regeling je voor de duur van deze subsidie niet op economische gronden ontslag mag aanvragen. Noch voor je flexwerkers, noch voor je vaste medewerkers. Dat is positief."

'Bewonderenswaardig snel'

Volgende week gaan de speciale loketten open, maar is dat nog op tijd? Walstra: "Dat is in ieder geval zo snel als het kan. Ik vind dat ze dat bewonderenswaardig snel hebben gedaan vanuit de overheid. De regeling geldt ook met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Ik heb ook nog niet gehoord dat bedrijven failliet zijn gegaan op dit moment omdat deze regeling er niet was. Aan de andere kant is het echter wel heel erg knijpen nu voor bedrijven: ze moeten hard werken om nu alles overeind te houden. Dus als die aanvragen gedaan kunnen worden en bedrijven moeten dan nog twee tot vier weken wachten op de daadwerkelijke uitkering... langer moet het in die zin ook niet duren. Dus het is goed dat de regeling er nu is."