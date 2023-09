Kort geding over verkoop gemeentehuis Gasselternijveen van de baan

Een ondernemer uit Gasselte heeft een kort geding tegen de gemeente Aa en Hunze over de verkoop van het oude gemeentehuis van Gasselternijveen ingetrokken. De gemeente betaalt de man een vergoeding en daardoor is een rechtszaak niet meer nodig.

De ondernemer was jaren in gesprek met de dorpsbelangenvereniging van Gasselternijveen over de aankoop en ontwikkeling van het al tijden leegstaande gemeentehuis. Aa en Hunze gunde het pand in juli echter aan iemand anders, tot frustratie van de ondernemer uit Gasselte.

Domper voor dorpsbelangen

Die frustraties werden gedeeld door Dorpscoöperatie De Brug, die jaren geleden het plan bedacht om het vervallen monument een nieuwe bestemming te geven. De dorpsbelangenvereniging was er vanuit gegaan dat de ondernemer waarmee al langer werd gesproken de gunning zou krijgen.

Aa en Hunze wijst erop dat het oude gemeentehuis niet zomaar een-op-een mocht worden verkocht, maar dat er een verkoopprocedure moest worden gestart waaraan iedereen kan meedoen. De andere ontwikkelaar diende volgens de gemeente uiteindelijk een beter plan in dan de man uit Gasselte.

Pas na een gesprek tussen De Brug en wethouder Ivo Berghuis zijn de gemoederen bij de dorpsbelangenvereniging wat bedaard, al houden de Nieveners een wrang gevoel over aan de manier waarop het gemeentehuis is verkocht. Wel is de coöperatie blij dat het gebouw eindelijk wordt ontwikkeld.

Verkoop definitief

De ondernemer uit Gasselte wil niet ingaan op vragen over de zaak. "Het is beter als ik er niets meer over zeg, het is klaar zo", laat de ondernemer weten. Aa en Hunze betaalt hem een tegemoetkoming van 45.000 euro, als vergoeding van de kosten die hij tot nu toe heeft gemaakt om het pand te kopen.