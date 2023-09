Asser stadszwerver Tokkel heeft eigen plek in De Nieuwe Kolk

Robert Willem Imker, beter bekend als Tokkel, duikt op in De Nieuwe Kolk. Vanmiddag werd een kunstwerk over de bekendste stadszwerver van Assen onthuld in de hal van het theater.

Tokkel was ooit een talentvolle gitarist, maar raakte aan lager wal en zwierf daarna door de Asser binnenstad. In 2001 overleed hij op 52-jarige leeftijd. Kunstenaars Antje Stel en George Manak kenden Tokkel goed en kwamen vorig jaar met het idee om hem te vereeuwigen in een gezamenlijk werk.

Begenadigd gitarist

"Via het Drents Archief hebben we geschikte foto's van hem gevonden. Antje is hem daarna gaan schilderen", vertelt Manak. "Ik heb er later een gitaar bij gemaakt omdat hij vroeger een begenadigd gitarist was. Dat is een betere manier om hem te eren dan als zwerver."

Het kunstwerk hing aanvankelijk in de hal bij Stel. "Maar wij vonden dat hij een betere plek moest krijgen. Want iedereen kent Tokkel, hij is het dna van Assen. Iedereen hield van die man", aldus Stel. "Dus toen zijn we een beetje de boer opgegaan en hebben we uiteindelijk contact opgenomen met De Nieuwe Kolk."

'Heel markant persoon'

Het theater verwelkomde het kunstwerk met open armen. "Tokkel is natuurlijk een heel markant persoon in Assen. Dit is de plek waar elke Assenaar de hele dag welkom is en waar we het verhaal van Tokkel prachtig kunnen vertellen aan de hand van dit kunstwerk", zegt DNK-directeur Hanneke Bruggeman.