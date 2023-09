Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wil je vrijdagavond nog - letterlijk - op stap? We trappen het weekend af met de Asser Midnightwalk. Deze ongeveer zeven kilometer lange wandeling gaat door een deel van Assen en op zo'n 20 locaties worden de wandelaars verrast met allerlei vormen entertainment. Zang, muziek, theater, het komt allemaal voorbij. De wandeling start om 21.00 uur op het Koopmansplein en de finish is rond middernacht in het centrum van Assen. Meld je hier aan of op het Koopmansplein. De opbrengst gaat naar de bestrijding van kinderarmoede in Assen.