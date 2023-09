'Eén waterbeleid nodig voor Drenthe, Groningen en Friesland'

Voldoende water

Volgens de natuurorganisaties is gezamenlijk beleid nodig om in de toekomst voldoende water te hebben en te houden. Zo willen ze dat er meer water wordt vastgehouden tijdens natte periodes zodat het kan worden vrijgegeven als het droog is. In de brief die werd overhandigd staat onder meer dat er concreter en gebiedsgericht beleid moet komen, dat het waterbeleid opnieuw ontworpen moet worden en dat de eisen voor Natura 2000-water en waterstromen die onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) vallen, strenger moeten.