Investering van 4 miljoen in boekingsplatform Vipio, waar je Freddie Mercury's vakantiehuis kunt huren

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) investeert 4 miljoen euro in het onlineboekingsplatform Vipio uit Assen. Dat is een platform waar mensen bijzondere overnachtingen kunnen boeken, zoals boomhutten en kastelen, maar ook molens en zelfs het vroegere vakantiehuis van Queen-zanger Freddie Mercury in Zwitserland.

"Dit is een heel mooi bedrag, waarmee we vooruit kunnen", reageert medeoprichter Mark Borgman. "Ook voor NOM-begrippen is dit een groot bedrag."

Internationaal groeien

Vipio werd drie jaar geleden opgericht door René Schoenmakers, die ook de oprichter was van veilingsite Catawiki. Sindsdien maakten meer dan 100.000 mensen gebruik van het platform. Het Asser bedrijf wil zijn platform verder verbeteren en wil ook internationaal groeien. Vipio heeft ook accommodaties in Frankrijk en Italië en wil meer boekingen uit die landen hebben. "Wij willen dé website in Europa worden voor bijzondere overnachtingen en vakanties."