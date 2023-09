VVD-voorzitter Wetzels: 'Ik snap de teleurstelling bij kandidaten die niet op de lijst komen'

"We kunnen helaas nooit iedereen tevreden stellen. Maar ik snap de teleurstelling als kandidaten niet op de lijst komen." Dat zegt landelijk partijvoorzitter Eric Wetzels in reactie op de kritiek die Drents VVD'er Ewout Klok gisteren uitte na de bekendmaking van de VVD-kandidaten voor de Tweede Kamer.

De kandidaten die de Drentse VVD naar voren had geschoven hebben de selectie niet hebben gehaald, bleek bij bekendmaking van de VVD-kandidatenlijst. Daarbij gaat het om Hilda Mulder en Ewout Klok. Wel staan er twee andere Drenten op de lijst, Jeroen Hartsuiker uit Klazienaveen op plek 37 en Irma Talens uit Coevorden op plaats 69.

Hilda Mulder reageert zonder 'hard feelings' richting haar partij, maar is wel ontevreden over de posities van de Drenten op de lijst. Volgens haar is de kans erg klein dat er een Drent namens de VVD in de Tweede Kamer belandt. Ewout Klok is als Drentse VVD'er een stuk minder mild. "Mij wordt nu persoonlijk onrecht aangedaan en het bestuur schoffeert hiermee de VVD in Drenthe", zo vertelde hij tegenover RTV Drenthe.

'Zorgvuldig proces'

Voorzitter Wetzels wil er weinig woorden aan vuil maken. "Ik doe geen uitspraken over de individuen." Wel komt het volgens hem vaker voor dat de kandidaten die door regio's zijn voorgedragen de lijst niet halen. "Mensen kunnen worden voorgedragen door de verschillende netwerken, waaronder de regionale afdelingen. De permanente scoutingscommissie doet een eerste selectie en dan nodigen we kandidaten uit voor een gesprek. Daar komen voordrachten uit voort en na de afgeronde onderzoeken worden de lijsten besproken met de verschillende afdelingen en ook de regiovoorzitters. De fractieleiding kan ook nog de mening geven. Maar het is al met al een zorgvuldig proces", reageert voorzitter Wetzels.

Maar is Drenthe dan wel voldoende vertegenwoordigd? "We hebben met z'n allen de lijst vastgesteld. Daarbij proberen we zoveel mogelijk recht te doen aan de verdelingen. Daarbij gaat het om regio's, maar bijvoorbeeld ook om de balans tussen ervaren mensen en nieuwe mensen", legt de VVD-voorzitter uit.

'Kritiek is zijn goed recht'