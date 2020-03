Verlenging coronamaatregelen: 'Doorbijten en geduld hebben'

Jan van Loenen, directeur van Zorgbelang Drenthe, zag de verlening van de maatregelen al aankomen: "Eigenlijk is dit geen verrassing, iedereen verwachte al een verlenging". Zorgbelang Drenthe is een organisatie die zich inzet voor Drenten die zorg nodig hebben.

In deze tijd gaat er veel aandacht, energie en zorg uit naar corona-patiënten. Van Loenen vindt dat volstrekt begrijpelijk, maar hij maakt zich wel zorgen om de mensen die andere zorg nodig hebben: "Het is alle hens aan dek in de ziekenhuizen en dat begrijpen we, maar tegelijkertijd wordt hier mee een enorme wachtlijst opgebouwd. Dat moet wel weer worden ingelopen".

Doorbijten

"Het is gewoon doorbijten dit hele verhaal en hopen dat het daarna gewoon ophoudt", zegt eigenaar van Asser Bowlingcentrum en restaurant Trijns Stadstuin, Marcel Veldkamp.

Veldkamp gaat er van uit dat zijn zaken tot en met 1 juni gesloten moeten blijven: "Daar houden we nu gewoon rekening mee. Het is niet anders. We hopen dat zodra het weer kan iedereen massaal de horeca gaan bezoeken om ons het normale leven weer te gunnen".

Nieuwe fase

''In het begin is het digitale lesgeven nog nieuw voor docenten, leerlingen en ouders. Dan is er nog nieuwsgierigheid. Maar nu moeten we een nieuwe fase in gaan. Deze situatie moeten we als normaal gaan ervaren", zegt de woordvoerder voor alle basisscholen in Drenthe, Zweers Wijnholds.

De basisscholen willen het liefst dit schooljaar nog klassikaal les kunnen geven, maar Wijnholds is voorzichtig en realistisch: "We kunnen pas open als het medisch verantwoord is. We moeten geduld bewaren, het is het lopen van een marathon en we hebben een lange adem nodig".