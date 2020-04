Buschauffeuse in tijden van corona: 'Het is heel anders nu'

'Het is heel anders'

Qbuzz heeft wegens het coronavirus de zaterdagdienstregeling ingevoerd doordeweeks, omdat minder mensen met de bus gaan. "Er staat hier ook helemaal niemand", zegt Weinans als we langs de eerste halte in Emmen rijden. "Maar het is nu ook geen spits. Dan is het sowieso rustiger."

"Het is heel anders, want het is veel rustiger natuurlijk", vervolgt de chauffeuse. "In de spits, dat merk je echt wel. Dan zijn er ook veel minder mensen. Iedereen past zich wel aan aan het virus gelukkig. De meeste mensen laten ook echt een bank er tussenin, als ze in de bus zitten. Zodat het virus zich minder snel verspreidt, mocht iemand het bij zich dragen."

Een lint houdt de passagiers bij de chauffeur weg (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Een lint tussen de tweede rij stoelen, het gedeelte van de chauffeur en de ingang aan de voorkant, houdt de passagiers bij de chauffeur vandaan. Ook hangen er papieren in de bus met het verzoek aan de passagiers om uit de buurt van de chauffeur te blijven.

"In de gewoonte doe ik soms als ik stop bij een halte nog wel de voorste deur open", lacht Weinans. "Maar de passagiers stappen achter in. Ik groet ze via de spiegel zo van 'hoi', en de meeste mensen groeten gelukkig terug. Een praatje maken is er niet meer bij, want de praatstoel (de voorste stoel in de bus), wordt niet meer gebruikt. Dat noem ik altijd de praatstoel, want daar gaan meestal de mensen zitten die een praatje willen maken."

'Stukje eenzamer'

"De afstand is veel groter. Het is een stukje eenzamer zo", zegt Weinans. Eenmaal weer teruggekomen in Emmen stappen nog twee passagiers in, om het laatste stukje mee te gaan naar het station. "Goeiedag", begroeit de chauffeuse ze via de spiegel.

"Het is heel onwennig op dit moment", zegt een vrouwelijke passagier, die vanwege haar werk met de bus gaat. "Normaal gesproken zit de bus vrij vol. Maar nu zitten er meestal maar drie passagiers in."

Doordat er minder passagiers meegaan en er minder bussen rijden, worden de uitzendkrachten van Qbuzz tijdelijk niet opgeroepen en heeft het bedrijf werktijdverkorting aangevraagd. "Ik denk dat er wel meer dan de helft van de bussen niet rijdt. En het is heel zuur voor de collega's die tijdelijk geen werk hebben, die uitzendkracht zijn. Ze mogen gelukkig na de crisis wel weer terugkomen. Ik hoop dat alles snel weer normaal is, maar de maatregelen zullen nog wel een tijdje duren, denk ik."