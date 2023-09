TT Museum Assen gaat diepte en hoogte in: motorspektakel in drie lagen

Als alles volgens plan verloopt, heeft Assen in de zomer van 2025 een TT Museum. Want da's exact in het jaar dat de TT Assen honderd jaar bestaat. Na jaren van praten, trekken en sleuren aan allerlei plannetjes, ligt er nu een ambitieus ontwerp op tafel waar de gemeente geen 'nee' tegen kan zeggen. Althans, dat vindt het Museumbestuur.

"Het is nu of nooit", zegt secretaris Ruud Wiersema van Stichting TT Museum Assen. "Want als dit plan weer terzijde wordt geschoven, dan kun je wel ophouden. Als dit niet ambitieus genoeg is, dan weet ik het ook niet meer", verzucht hij, nadat de gemeente Assen twee jaar terug een eerste schetsplan 'onder de maat' vond.

Aankoop pand

Het moet ambitieuzer, zo luidde de kritiek, en de gemeente wilde 'meer verdieping'. Daarom kreeg de Stichting TT Museum 20.000 euro subsidie om haar huiswerk nog eens over te doen, en dan beter, met de inhuur van professionele ontwerpers. Dat werden uiteindelijk Mudware en Studio Ilona Laurijsse, die vaker met dat bijltje hebben gehakt.

De beoogde locatie is nog altijd de voormalige discotheek Diana aan de Brinkstraat, pal tegenover de rechtbank en op steenworp afstand van het Drents Museum. Een pand, in eigendom van vastgoedfamilie Maas. Maar zoals de vlag er nu bijhangt, wordt het aangekocht, in plaats van gehuurd. "Deze vastgoedeigenaar bezit ook Hotel de Jonge, maar horeca is voor hen geen corebusiness. Vandaar dat er onzekerheid ontstond over de deal over verhuur, tegen een leuke prijs. Toen kwam ineens aankoop ter sprake, en dat biedt ons als TT Museum natuurlijk veel meer zekerheid. Bovendien scheelt het in je jaarlijkse lasten", zegt Wiersema.

Drie etages TT-beleving

Na aankoop van 'de grote doos', wordt de boel binnen 'compleet gestript'. En het TT Museum gaat letterlijk en figuurlijk de diepte in. "Als alles eruit is gesloopt, blijft er een betonnen casco over, waar je van alles mee kunt doen", aldus Wiersema.

Op de begane grond wordt een groot deel van de betonvloer eruit gezaagd. "Want er onderdoor loopt een meer dan twee meter hoge kelderruimte, van voor tot achter. Die gaan we volledig benutten", vertelt Wiersema enthousiast. "Want daarmee hebben we 300 vierkante meter ruimte extra erbij. Zo kunnen we stalen installaties plaatsen, die drie etages hoog worden."