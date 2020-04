Hoogeveen wil miljoen voor IT Hub gespreid betalen

Het is nog onbekend hoe de IT Hub in Hoogeveen er uit gaat zien (Rechten: Pixabay)

De gemeente Hoogeveen wil het miljoen dat in de komst van een IT Hub gestoken moet worden, in vier termijnen betalen. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om in de periode 2021-2024 jaarlijks 250.000 euro in de projectpot te stoppen.

De gemeente wil investeren terwijl het tegelijk volop bezig is miljoenen te bezuinigen. "We zijn druk met de bezuinigingen, maar we moeten de ogen open houden voor de toekomst. De IT Hub helpt de gemeente en de regio op veel vlakken", zegt woordvoerder Henriëtte Heeringa. "Er wordt samengewerkt met de universiteit en hogescholen in het Noorden. Het moet ervoor zorgen dat kennis en partners deze kant op trekken."

Cruciaal voor TVM

De komst van zo'n kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van informatietechnologie is een voorwaarde voor transportverzekeraar TVM om in Hoogeveen te blijven. Met de IT Hub wil het college van B en W digitale professionals en IT-talent aantrekken.

"TVM mag dan de aanleiding zijn geweest, de reden voor de realisatie van een IT Hub in Hoogeveen is het breed inspelen op de digitale transitie bij het bedrijfsleven en instellingen in de regio", stelt het college van B en W. "De IT Hub zal dienen als een middel om de vraag vanuit bedrijfsleven aan ondersteuning op digitaal gebied te koppelen aan studenten als het gaat om innovatieve toepassingen", schrijft B en W.

Fysiek of virtueel?

In totaal kost de komst van de IT Hub vier miljoen euro. Hoe de IT Hub er uit komt te zien is nog niet bekend. Het zou kunnen dat het alleen een virtuele omgeving wordt, maar ook wordt gekeken naar een fysieke locatie in Hoogeveen. Mogelijkheden worden onderzocht zodra de drie investeerders hun bijdrage hebben gedaan. Naast het miljoen van Hoogeveen moeten de provincie Drenthe en de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe allebei anderhalf miljoen neertellen.

Trekt een van de drie investeerders zich terug, gaat het hele feest niet door, maar de intenties zijn duidelijk: de IT Hub moet er komen. "Wij hebben aan onze partners gevraagd of we het bedrag mochten uitsmeren over vier jaar, daar zijn zij mee akkoord gegaan", zegt de woordvoerder namens het college.

