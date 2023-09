Elke Slagt-Tichelman en Inge Oosting op kieslijst GroenLinks/PvdA

De gezamenlijke kieslijst van GroenLinks en de PvdA bevat twee Drentse namen. Op plek negentien staat oud-Statenlid Elke Slagt-Tichelman (GL) uit Assen, oud-raadslid Inge Oosting (PvdA) uit Elim staat op plek dertig.

Eerder werd al bekend dat Frans Timmermans, voormalig minister en Eurocommissaris, lijsttrekker is van de partijcombinatie. De rest van de kieslijst is vanmiddag bekendgemaakt.

'Analytisch vermogen'

Slagt-Tichelman zat de afgelopen vier jaar in Provinciale Staten. Ze raakte in maart haar plekje kwijt, omdat GroenLinks in Drenthe twee zetels verloor. Slagt-Tichelman groeide op in Gelderland, maar woont sinds negentien jaar in Drenthe. In het dagelijks leven werkt ze in de zorg.

Volgens de kandidatencommissie heeft de politica "analytisch vermogen", maar houdt ze ook rekening met "het menselijk aspect". Zelf voelt Slagt-Tichelman zich daarnaast verantwoordelijk om op te komen voor de natuur.

'No-nonsense'

Inge Oosting - op plek dertig - is ook geen onbekende in de politiek. In 2010 werd ze namens de PvdA raadslid in de gemeente Hoogeveen. Vier jaar later werd ze fractievoorzitter, in 2018 lijsttrekker. Oosting werkt in het bedrijfsleven. Volgens de kandidatencommissie is ze "nuchter, direct, eerlijk en trouw" en bracht ze in Hoogeveen als oppositielid "een stevige en consequente inbreng" in het lokale bestuur.

Zetelkans