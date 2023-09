Oldtimers en jong talent bij nationale en Europese kampioenschappen ploegen in Veenhuizen

Oude en nieuwe trekkers met deelnemers uit binnen- en buitenland achter het stuur: het komt dit weekend allemaal tezamen in Veenhuizen. Daar staan zowel de Nederlandse als Europese kampioenschappen ploegen op het programma. Welke ploeger laat het beste zien één te zijn met zijn machine?

Het is een mooi beeld in de stralende Veenhuizer zon. Oude trekkers met daarachter ploegen die tot op de millimeter nauwkeurig worden ingesteld, de ploeger met een geconcentreerde blik achter het stuur. "Ze zitten er helemaal in", constateert Dirk Lagerweij. Hij is sinds dit voorjaar voorzitter van de Nederlandse Ploegvereniging en laat dat nou net de organisator van dit evenement zijn.

Net als in 2017 worden de kampioenschappen ploegen in Veenhuizen gehouden. In het kader van het 200-jarig bestaan van het gevangenisdorp, werd besloten weer terug te keren naar Noord-Drenthe. "Zes jaar geleden was het hier nat, koud en vies", herinnert Lagerweij zich. "Dan is dit beter, al had het best vijf graden koeler gemogen."

Te warm voor paarden

Bij de kampioenschappen ploegen gaat het om precisie. "Je moet strak en recht rijden", vat Lagerweij samen. Dat steekt volgens hem behoorlijk nauw. "De deelnemers hebben zo'n 2,5 uur om hun veldje af te ploegen. In die tijd moet je volledig geconcentreerd zijn, anders ga je fouten maken."

Donderdag begon het 'ploegfeest' in Veenhuizen met een oefendag. Gedurende het hele weekend komen er allerlei categorieën aan bod. Alleen de categorie waarbij de ploeg wordt voortgetrokken door een paard is komen te vervallen. "In het kader van dierenwelzijn", zegt Lagerweij. "Het is gewoon te warm. De deelnemers konden zich goed vinden in de afgelasting."

Vergrijzing tegengaan

Vroeger waren er veel meer kampioenschappen als deze in Veenhuizen. "Dan had je in alle regio's en provincies een wedstrijd", zegt Lagerweij. "De winnaars ervan gingen naar het nationaal kampioenschap en dan eventueel nog door naar het EK of WK."

Die tijd is geweest en het ledenbestand van de Ploegvereniging vergrijst. Om die ontwikkeling het hoofd te bieden, is er al een aantal jaren een 'AOC-competitie'. Een onderlinge competitie voor leerlingen die een opleiding in de agrarische sector genieten. "De volgende generatie heeft gelukkig ook de passie om hier te komen", zegt Lagerweij tevreden.