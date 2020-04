Ook Nienke Hintzbergen verlaat DOS'46

En weer verlaat een speler DOS'46. Nienke Hintzbergen verruilt Nijeveen voor Papendrecht en komt volgend seizoen uit voor PKC. Na Harjan Visscher, Marike Klaver (beiden Fortuna) en Geertje Hoekstra (stopt), is Hintzbergen de vierde speelster die volgend seizoen niet meer in het rood/zwarte shirt te bewonderen is.

DOS kende een hectisch einde van het seizoen. Het team was lang in de strijd voor een plek in de play-offs, nam. onverwacht, afscheid van trainer Pascal Zegwaard, verloor cruciale wedstrijden, werd gekozen tot sportploeg van het jaar en ziet nu een aantal sterkhouders vertrekken.

Hintzbergen, die op haar vijfde al begon met korfballen, kwam in 2015 over van Rigtersbleek. In Nijeveen speelde Hintzbergen vijf seizoenen op het hoogste niveau. Vorig seizoen won ze met DOS'46 de veldtitel en begin dit seizoen werd de Supercup veroverd.

"Enkele weken geleden ontving ik een berichtje met de vraag of ik bij PKC zou willen spelen en toen ben ik serieus na gaan denken over een volgende stap in mijn korfbalcarrière, maar ook over een stap in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb na lang nadenken dan ook besloten deze kans aan te grijpen. Dit was een ontzettend moeilijk besluit, maar voor mij voelt dit op dit moment als de juiste keuze", laat Hintzbergen, via DOS'46, weten.