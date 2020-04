De grootste pech- en geluksvogels in het amateurvoetbal na stopzetten competitie

Voor het eerst in de historie promoveren naar de hoofdklasse. Noordscheschut was hard op weg, maar het feest gaat niet door. Vanwege de coronacrisis zet de KNVB een streep door de rest van dit seizoen. Geen promovendi, geen degradanten en alle clubs spelen volgend seizoen op hetzelfde niveau als dit seizoen. Een overzicht van de grote pech- en geluksvogels in het amateurvoetbal door dit besluit.

Natuurlijk gaat de gezondheid boven alles en is deze lijst ook absoluut niet bedoeld om dat ook maar enigszins te bagatelliseren, maar sommige clubs worden extra zwaar getroffen terwijl andere clubs juist het naderende degradatiespook ineens zijn verdwijnen.

Achilles 1894 bijvoorbeeld, de zaterdagderdeklasser uit Assen is één van de pechvogels. Die club stond 13 punten voor op achtervolger Hoogeveen en dat met nog maar acht duels te spelen. De titel 'eerste kampioen van Drenthe' leek binnen handbereik, maar die titel komt er dus niet.

Geen historische promotie voor Noordscheschut

Noordscheschut, de koploper in de zaterdag 1e klasse E, ziet een historische promotie aan haar neus voorbij gaan. Nog nooit speelden de Schutters in de hoofdklasse en dat blijft dus voorlopig zo.

De andere pechvogels in het zaterdagvoetbal zijn: ACV (strijdend om promotie naar de 3e divisie), LTC dat als koploper van de 2e klasse J al stiekem dacht aan de tweede promotie op rij en de twee nog ongeslagen Drentse lijstaanvoerders in de 4e klasse D (Vitesse'63) en in de 5e klasse F (Borger). Ook MSC mag worden genoemd in die laatste klasse. De Meppeler club hoopte vurig op promotie naar de 4e klasse, zodat het enige vlaggenschip van de vereniging (na het terugtrekken van de hoofdmacht uit de zondaghoofdklasse) te bewonderen zou zijn in de 4e klasse.

De grootste 'geluksvogel' in het zaterdagvoetbal is zonder twijfel SC Elim. Het Onze Club Sterrenteam was nagenoeg al gedegradeerd uit de 2e klasse J, maar na twee promoties op rij blijven de rood-witten dus ook komend seizoen actief in de 2e klasse. Ook Fit Boys (hekkensluiter in de 3e klasse D) hoeft niet meer te vrezen voor degradatie.

Ook sv Pesse loopt unieke promotie mis

In het zondagvoetbal zal SV Pesse, op sportieve gronden, het meest balen van dit abrupte einde van het seizoen. De zondagderdeklasser was op weg naar een unieke prestatie, namelijk promotie naar de 2e klasse waarin de club nog nooit speelde. Maar de koploper van de 3e klasse D kan het seizoen niet afmaken. Ook Germanicus, Peize, Gieten (op weg naar de eerste promotie naar de 2e klasse) zullen extra balen van de onvermijdelijke beslissing van de KNVB. Ook het gevecht voor promotie vanuit de 4e klasse D, tussen Sweel en KSC, zal niet tot een ontknoping komen, terwijl BEW (in de 5e klasse A), Wijster (5e klasse C) en Buinen en/of Eext hun titelaspiraties noodgedwongen in de ijskast kunnen stoppen.

Geen degradatiestress meer voor Alcides en vv Emmen

Onder de 'geluksvogels' in het zondagvoetbal kunnen we niet om Alcides en vv Emmen heen. Beide ploegen zaten in de gevarenzone in de hoofdklasse A, maar zijn dus nu veilig. Ook HODO (3C) en DVSV (4A) mogen volgend seizoen gewoon weer op hetzelfde niveau spelen.

