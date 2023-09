Na jaren stilte klinken er weer motoren in Anloo: 'Hele week mee bezig geweest'

Grasbaanraces zijn niet zonder risico. Zo kwam vorige maand nog een Duitse coureur in Eenrum om het leven en raakte een ander zwaargewond. Bang voor soortgelijke incidenten is Hamminga niet. "Wij hebben een korte baan van maar tweehonderd meter. Dus de snelheid komt er bij ons lang niet zo erg in."

Vroeger was er nog motorcross

Het motorgeweld in Anloo is wel iets anders dan vroeger. Tot in de jaren 90 werd er jaarlijks een grote motorcross gehouden door het Kniphorstbosch. Zo'n race is volgens Hamminga niet meer mogelijk. "In het bos mag je tegenwoordig niet zoveel meer", vertelt hij. "Nu rijden we gewoon op mijn privéterrein. Daar hebben we ook een stikstofvergunning voor gekregen."

De motorracerij en Anloo zijn volgens Bareld Schuiling - die ook betrokken is bij de opbouw van de grasbaan - sterk met elkaar verbonden. "Vroeger had je bijvoorbeeld een motorzaak van Jan Oosting. Dat was een populaire zaak", weet hij. "Oosting had een grote winkel, waar veel jongens bij elkaar kwamen."

Drukte van belang

Ook bij de races in het dorp was het volgens hem altijd een drukte van belang. "Er was veel volk op de been. Destijds had je ook in Norg en Annen cross. Gelukkig gebeurt dat in Annen ook weer, maar het is moeilijk om zulke dingen tegenwoordig te regelen."

Desondanks hebben Hamminga en Schuiling er zin in. "Het wordt harstikke mooi", besluit Schuiling. De wedstrijden in Anloo beginnen om 12.00 uur aan de Bosweg 2a.