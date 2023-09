'Van Gogh kwam depressief en vertrok ook weer depressief'

Een trein stopt op station Hoogeveen. Terwijl de schoorsteen rookwolken uitbraakt, gaat een deur open. Het is 11 september 1883. Een opmerkelijke man stapt uit, een kunstenaar. Depressief, maar ook gevuld met hoop. Het is misschien wel de beroemdste persoon die ooit in Hoogeveen uitstapte. Vincent van Gogh.

Grote kans dat hij enigszins verwonderd om zich heen keek. Verscheidene uren eerder was hij in Den Haag in een trein gestapt, die hem naar Drenthe brengt. De provincie Drenthe, de plek waar de Duitse landschapsschilder Max Liebermann elk jaar naartoe trekt. Broer Theo wees Vincent erop, nadat hij een jaar eerder de kunst van Liebermann zag. En ook zijn vriend Anthon van Rappard lijkt het een goed idee dat Van Gogh eens naar Drenthe gaat.

"De Rappard adviseerde Van Gogh om rust te zoeken op het platteland", weet de 80-jarige Brabantse Van Gogh-kenner Ton de Brouwer. Want Van Gogh heeft het in die periode ervoor zwaar. "Hij was daar bij Anton Mauve, een aangetrouwde neef, in de leer geweest als kunstschilder. Tegelijkertijd kreeg hij er een relatie met Sien Hoornik, een prostituee. Hij wilde een gezin met haar, maar dat liep mis."

Van Gogh verlaat Sien. Berooid. Met geld van zijn broer pakt hij de trein naar Hoogeveen. De kunstenaar is op dat moment 30 jaar oud en staat aan het begin van zijn carrière als schilder. Maar het is ook een man die al een heel leven achter zich heeft liggen. Hij heeft in Londen en Parijs gewoond, heeft in de kunsthandel gezeten. Maar depressies spelen hem dan al parten. Ook een leven als lekenpredikant, is voor de de Brabantse zoon van een predikant niet weggelegd. Zijn geluk ligt misschien wel in de rust op het platteland.

Liefde voor het Drentse land

Vol goede moed begint Van Gogh aan zijn Drentse periode. Hij verblijft een kleine drie weken in Hoogeveen, waarna hij met een trekschuit naar Nieuw-Amsterdam trekt.

Volgens De Brouwer is de beginnend kunstenaar erg onder de indruk van de Drentse natuur. "In brieven omschrijft hij die als 'superbe', verbazingwekkend. Maar het is het begin van de herfst. Dan staat de heide al niet meer in bloei en wordt alles kaler." Hij schildert enkele schilderijen, maakt tekeningen. Niet veel, voor een schilder die in de jaren daarop heel veel meer produceert. "Van Gogh was hier om zich te ontwikkelen als schilder", aldus de Brabantse kenner.