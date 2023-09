Ook Assenaar Waalkens op kandidatenlijst BBB voor Tweede Kamer

Waalkens is in het dagelijks leven cursusleider en adviseur bij onderwijsorganisatie TerraNext in Eelde, een opleidingsbedrijf voor de agrarische sector in Noord-Nederland. Daarnaast is hij een specialist in gewasbescherming, plantkunde en duurzame teelt. Waalkens stond bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, in 2021, op de vierde plek van de BBB-lijst.