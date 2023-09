Chinees portret Van Gogh in Asser stadscollectie

De gemeente Assen heeft een tiende aankoop gedaan voor de Asser stadscollectie. Het gaat om het schilderij 'Staring at the Starry Night' van de Chinese kunstenaar Lu Xinjian.

Op het schilderij staat een kleurenportret van Vincent van Gogh. Het schilderij is aangeboden aan de gemeente door stichting Campis, die het na de openingsexpositie van Lu Xinjian in 2021 in bewaring had.

In etalage stadhuis

"We zijn trots dat Van Gogh zijn inspiratie vond in Drenthe en dat het Drents Museum een tentoonstelling over deze tijd heeft ontwikkeld. Door de aankoop van het schilderij van Lu Xinjian willen wij dit benadrukken", zegt wethouder Bert Jan ten Oever. "Het schilderij is gedurende het Van Gogh-jaar voor iedereen zichtbaar in de etalage van het stadhuis."