Shakespearetheater stelt jubileumseizoen uit: 'Volgend jaar dubbel feest'

"We hebben besloten het volledige jubileumprogramma door te schuiven naar volgend jaar. Gezien de omstandigheden is het niet meer mogelijk het programma uit te voeren", meldt het bestuur op de website. "Lastig was die beslissing niet. Het mag gewoon niet en we hebben ons aan de regels te houden. Wat dat betreft zitten we allemaal in hetzelfde schuitje", zegt voorzitter Peter Sloot. "Bizar is het wel."

Tijdnood

Dit jaar zou een combinatie van twee stukken van de Britse toneelschrijver worden opgevoerd: MacBeth en Comedy of Errors. De eerste try-out zou zijn op zaterdag 13 juni. "Stel dat we vanaf begin juni wel weer verder kunnen, dan zouden we in tijdnood komen. Deze dubbelvoorstelling is ook nog een extra ingewikkeld."

"Daarnaast is het de vraag of mensen gelijk weer bereid zijn naar een theatervoorstelling te gaan als het beleid versoepeld is", vervolgt hij. "Als ik naar mezelf kijk: ik mij voorstellen dat ik niet meteen in een grote mensenmassa zou gaan zitten."

Extra groot feest in 2021

Het schrappen van het 75e seizoen heeft zeker financiële gevolgen, maar de organisatie heeft wat vet op de botten, zegt de voorzitter. "We hadden ook voor dit seizoen al wat kosten gemaakt, maar kunnen ons wat veroorloven."

De spelers hebben begripvol op het nieuws gereageerd. Sloot: "We gaan ervoor om het in 2021 hartstikke goed te gaan doen. Het wordt een extra groot feest, want dan bestaan we als vereniging ook nog eens 75 jaar. Dat valt dan samen met de 75e voorstelling. Dubbel feest dus."

