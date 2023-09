Midnightwalk Assen levert 25.500 euro op

De Midnightwalk in Assen heeft 25.500 euro opgeleverd. Het bedrag gaat naar de bestrijding van kinderarmoede in de provinciehoofdstad.

Eén op de vijftien kinderen groeit op in armoede, ook in Assen en omgeving leven meer dan 1000 kinderen op of onder de armoedegrens. De Midnightwalk steunt in samenwerking met Kinderhulp de projecten die de kinderen de mogelijkheid bieden om mee te doen.