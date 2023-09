Toneel in de trein en zonnebloemen: NS rijdt maandag met Van Gogh-sprinter

Geportretteerd worden tijdens je treinreis en genieten van een toneelvoorstelling in de coupé. Het kan maandag in de sprinter tussen Zwolle en Assen. De NS schenkt dan aandacht aan de treinrit die Vincent van Gogh precies 140 jaar eerder maakte op 11 september.

Zonnebloemen

Reizigers die in Assen uitstappen worden tussen 11.00 uur en 14.00 uur ontvangen met zonnebloemen. In totaal zijn er 140 tickets verstopt in de bloemen voor de tentoonstelling 'Op reis met Vincent' in het Drents Museum.

140 jaar

Op 11 september 1883 stapte de inmiddels wereldberoemde schilder vrij anoniem uit op station Hoogeveen. Hij verblijft er bij een logement vlakbij het spoor en trekt later de provincie in. "Reden genoeg om Vincent precies 140 jaar later nog een keer te ontvangen", vindt de NS. Van Gogh trekt later oostwaarts Drenthe in, dit hele jaar vinden er activiteiten in Drenthe plaats rondom het thema Van Gogh.