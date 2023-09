Bedrijfsgebouw Klazienaveen 'kan als verloren worden beschouwd' door brand

In Klazienaveen woedt een brand in een bedrijfspand aan de Energiestraat. Meerdere brandweerkorpsen zijn opgeroepen om de brand te blussen.

Volgens de Veiligheidsregio Drenthe, waar de brandweer onder valt, kan het pand als verloren worden beschouwd. "Het gaat om een bedrijfsgebouw: een hal met een woning eraan vast. In de hal waren muziekinstrumenten en papier opgeslagen", vertelt een woordvoerder.

NL-Alert

De vlammen sloegen aan het eind van de ochtend en begin van de middag uit het dak van het pand, dat zo'n 15 bij 30 meter groot is. Bomen rond het pand hebben ook vlam gevat. Via een NL-Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. "Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit."

Volgens de woordvoerder maakt het warme weer het blussen extra zwaar voor de brandweerlieden. "De fysieke belasting is behoorlijk zwaar, het is 29 graden en mensen hebben er echt last van."