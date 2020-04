43 Drentse coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

In totaal zijn de afgelopen maand 43 Drentse coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Assen heeft met zeven het grootste aantal mensen dat vanwege het coronavirus in het ziekenhuis is opgenomen. Daarna volgen Emmen en Coevorden met ieder zes en Tynaarlo met vijf opgenomen patiënten.

Totaal aantal Drentse patiënten onduidelijk

Het aantal mensen dat in onze provincie besmet is met het virus is hoger, omdat niet iedereen zulke ernstige klachten heeft dat een ziekenhuisopname nodig is. Omdat ook niet iedereen meer getest wordt, bestaat geen goed beeld van het totaal aantal besmettingen in Drenthe. Tot gisteren lag het officiële aantal op 127. Vijf Drenten zijn eraan overleden.

134 mensen overleden

In totaal zijn in Nederland 13.614 mensen besmet of besmet geweest met het virus. Sinds gisteren zijn 134 mensen overleden. Het totaal aantal sterfgevallen is daarmee opgelopen tot 1.173. In heel Nederland nu 5.159 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Ziekenhuisopnamen geven realistischer beeld

De afgelopen weken hield de GGD het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Drenthe bij. Dit gaf geen compleet beeld, omdat niet alle mensen met ziekteverschijnselen getest worden. Volgens de GGD geven de cijfers van het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus een realistischer beeld. "Deze cijfers geven een trend aan en laten zien hoe het met het beleid gaat", zo schrijft de GGD op de website.