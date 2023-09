De Week van Drenthe: Scholen weer begonnen en provincie bakkeleit over stikstof

De eerste volledige septemberweek ligt achter de rug. Welke onderwerpen voerden de boventoon in het Drentse nieuws van de afgelopen dagen? In De Week van Drenthe zetten we het op een rij.

De schoolvakantie kwam maandag officieel ten einde en daarmee werd de start van het nieuwe leerjaar ingeluid. Hoe kijkt te toerismesector terug op de afgelopen zes weken, die op het oog vooral nat verliep? Marketing Drenthe verwacht dat vooral campings een slechte vakantieperiode hebben gehad. Tegelijk was het voor sommige vakantie-ondernemers juist wel een goede vakantietijd.

Zorgpersoneel op de bres

Niet alleen de scholen startten op, ook de Haagse politiek is terug van hun reces. Het sein voor zo'n duizend noordelijke zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers om dinsdag actie te voeren in Den Haag. Vlak voor de zomer werd bekend dat de komende vijf jaar 700 miljoen euro minder beschikbaar is dan waar de zorg van uitging. Het zorgpersoneel bood in de Hofstad een petitie aan, ondertekend door dertigduizend medestanders.

Gebakkelei in provincie

De conclusies van een onderzoek van stichting Samenleving Landbouw en Natuur werden woensdag besproken in Provinciale Staten. BBB en PVV grepen het aan om de andere partijen ervan te overtuigen dat het beleid over stikstof en natuurherstel anders moet.

Parkeerverbod

Een groep bewoners rondom Vrije School De Stroeten in Noordbarge hoeft niet te rekenen op een parkeerverbod in hun straten. De rechtbank in Groningen heeft die hoop de grond ingeboord. De eisers wilden de maatregel bij de gemeente Emmen afdwingen om zo de overlast van blik in de berm tegen te gaan. Tevergeefs, zo blijkt.

Ondermijning in Hoogeveen