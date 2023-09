Veel applaus voor Ewout Klok tijdens Drentse ledenvergadering VVD

In zalencentrum Meursinge in Westerbork spraken de Drentse leden van de VVD vandaag over het feit dat Drenthe zo slecht is vertegenwoordigd op de landelijke kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zo was ondernemer Ewout Klok voorgedragen en toch niet op de lijst geplaatst, tot ontsteltenis van de Drentse leden.

"Die zijn niet blij. Dat gevoel heb ik ook. We hadden het liever anders gezien. Maar we moeten ook reëel zijn. Dit is het besluit en nu moeten we ook weer verder. We hebben ook twee heel goede kandidaten op de lijst en die we gaan we nu volledig ondersteunen", zei René Laan, voorzitter van de VVD Drenthe na afloop van de vergadering.