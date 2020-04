Oud-raadslid van Westerveld Harm Bolding overleden

Voormalig CDA-gemeenteraadslid van de gemeenten Havelte en Westerveld Harm Bolding is vorige week overleden. Hij is 75 jaar geworden.

Hij overleed op 26 maart in Havelte. Bolding was tot kort voor zijn overlijden actief binnen het CDA in Westerveld als penningmeester en bestuurslid.

"Ik heb hem op 19 maart nog een e-mail gestuurd over fractievergoedingen en gevraagd hoe het met hem ging", vertelt fractievoorzitter Gerjo Ballast. "Door zijn fysieke beperking zat hij in de risicogroep in deze tijden van corona en zat hij vooral thuis. Hij zei dat hij met mijn vraag aan de gang zou gaan. Hij is ons echt plotseling ontvallen. Ik schrok toen ik het hoorde."

Onderscheiding

Naast raadslid was Bolding werkzaam in de banksector en deed hij vrijwilligerswerk bij de hervormde kerk van Wapserveen. Ook was hij jarenlang lid van het gehandicaptenplatform in Westerveld. Voor zijn inzet werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het CDA omschrijft Bolding als 'een actieve en sterke kracht achter de schermen'. "Hij was zeer geïnteresseerd in wat er gebeurde in de samenleving en in Havelte", vult Ballast aan. "Ondanks zijn fysieke ongemakken, hij was minder valide, keek hij altijd naar wat hij wel kon en niet naar wat niet kon. Hij was accuraat en zijn doorzettingsvermogen tekende hem."