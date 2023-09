Opbouw EK-parcours begint, VAM-Berg vanaf morgen weer dicht

In de zomer was de VAM-berg zes weken dicht voor werkzaamheden, waaronder het asfalteren van het Dak van Drenthe. Ditmaal wordt de boel afgesloten voor op- en afbouw voor het Europees Kampioenschap wielrennen. "De VAM-berg is finishplaats van de wegwedstrijden en afsluiting is nodig om het benodigde materiaal voor het EK op een veilige manier te kunnen aan- en afvoeren." Het EK in Drenthe begint op 20 september.