Zieke en gehandicapte kinderen voor één dag piloot of vliegveld Hoogeveen

In het oude stewardessenuniform van haar moeder vertrekt ze naar het vliegveld. "Ik heb er zo veel zin in! Echt heel leuk!", roept Quirine enthousiast, terwijl ze trots haar rolkoffer vastpakt en de deur uitloopt.

Quirine heeft het zeldzame Snijders Blok Campeau-syndroom. Dat is een aandoening aan de hersenen, die er onder andere voor zorgt dat ze minder goed kan lopen en een lagere intelligentie heeft dan haar leeftijdsgenoten. In de hele wereld zijn er slechts 200 gevallen van bekend.

Bijzondere dag

"De kinderen zijn zo enthousiast, dat is prachtig om te zien", vertelt piloot Johan Huizing van de Stichting Hoogvliegers. "De meeste kinderen hebben nog niet eerder gevlogen dus het is geweldig om ze mee te nemen. Vaak zijn ze wel gespannen, maar uiteindelijk vinden ze het allemaal helemaal fantastisch."

Na het checken van haar boardingpas is het de beurt aan Quirine om in een van de sportvliegtuigen te stappen. Piloot Erik legt nog snel haar rolkoffer in het bagageruim, doet de riem vast en dan gaat ze de lucht in.