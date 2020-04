Doorzichtige schermen in bussen van Qbuzz bevallen goed

De pilot wordt gehouden in vier bussen. In een bus staat er plexiglas, in de andere bussen in een zeil opgehangen aan een frame. Qbuzz neemt meer maatregelen om reizigers op afstand te houden. Zo moet een simpel lint, gespannen achter de chauffeur, de veiligheid van de chauffeur groter maken.

"Vervoerders nemen verschillende maatregelen om de ruimte af te schermen. De pilot van ons is daar een variant op", zegt Van der Mark.

In sommige gevallen houdt een lint de passagiers bij de chauffeur weg (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Zwartrijders

Een keerzijde van de coronamaatregelen is dat het reizigers uitnodigt om zwart te rijden. Als je afstand moet houden van de chauffeur en achterin de bus moet instappen, kan je natuurlijk ook moeilijker voorin betalen. "Het is wel zo dat mensen makkelijker met hun pinpas zwaaiden van: 'ik wil wel eigenlijk wel betalen, maar dat lukt nu even niet'", schetst Van der Mark. "Dat gebeurt wel vaker. We hebben niet de aantallen bij de hand, maar hebben het gevoel dat het zwartrijden aan het toenemen is."

Met de schermen hebben chauffeurs nu een beter overzicht wie betaalt en wie niet. "De voorste stoelen zijn wel gewoon afgeschermd, maar voor de rest kan iedereen gewoon voorin instappen", aldus Van der Mark.

Na de pilot

Mogelijk blijft het niet bij een pilot. Volgens Van de Mark is het belangrijk de vervoersmaatschappijen dezelfde maatregelen nemen. "Anders snappen mensen ook niet meer hoe het allemaal werkt. Ook onze chauffeurs moeten er bijvoorbeeld iets van vinden", zegt Van der Mark. "We gaan ook observeren of dit inderdaad een goede maatregel is om de chauffeurs te beschermen tegen het virus."

Voorlopig blijft Qbuzz ook rijden met de aangepaste dienstregeling. Tot dinsdag 5 mei rijden de bussen volgens de zaterdagdienstregeling, behalve op zondag en met Pasen, dan rijdt men volgens de zondagdienstregeling.

