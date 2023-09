ArchitectuurPunt Drenthe bestaat tien jaar: 'Dit is Drenthe in de diversiteit'

De stichting ArchitectuurPunt Drenthe bestaat tien jaar. De stichting is vooral bekend van de Drentse ArchitectuurPrijs, dat om de twee jaar wordt gehouden.

"We wilden de Drenten laten zien dat er kwaliteit is", zegt architect Sophie Room-Schäfer uit Emmen over de stichting, in het Radio Drenthe-programma Cassata. Samen met architect Karin Elema uit Anloo ziet ze dat er tegenwoordig anders wordt gebouwd. Er wordt meer ingezet op circulariteit (het hergebruik van materialen) en rekening gehouden met klimaatverandering.

Verdichting en verdozing

"Alles wat gebouwd wordt en wat je ziet is een afspiegeling van de maatschappij", zegt Room-Schäfer. Tegenwoordig betekent dat ook verdichting en verdozing langs snelwegen, zegt ze. "Iets meer eenheid in bedrijventerreinen zal aardig zijn", vindt Elema. "Nu heb je dat iedereen zijn eigen unieke pareltje er neerzet. Maar bij elkaar is het niet meteen mooi."

Ze vindt dat er meer nagedacht kan worden over de manier waarop grote distributiecentra worden gebouwd. "Cultuurlandschap is ontstaan in tijd dat hele economie kleinschaliger was. Ik snap dat nieuwe tijd nieuwe dingen vraagt." Ze roept op om die centra en de natuur beter bij elkaar te laten passen.

"We beschikken in Drenthe over een oud cultuurlandschap.", zegt Elema. "Met veel rust en ruimte, een hele mooie natuur. Er is veel ruimte, maar ik krijg de indruk dat we soms te makkelijk denken dat er ruimte zat is en dat we maar wat doen. Dan krijg je toch wat verkwanseling van het landschap."

Wedstrijd

De stichting zit onder meer achter de Drentse ArchitectuurPrijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan de ontwerper(s) van het beste project dat in 2022 en 2023 in Drenthe is gerealiseerd. Het project moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de woon- en leefomgeving. Er is zowel een publieks- als een juryprijs.

Voor de prijs zijn negentien genomineerden. Tot en met 13 september kan er gestemd worden voor de prijs, via de website van de stichting . Onder de genomineerden zijn onder meer appartementencomplex De Broche in Assen, de IT-Hub in Hoogeveen, het nieuwe Isala-ziekenhuis in Meppel, een zonnecarport van Actium in Assen en het Piet Soerplein in Havelte. De winnaars worden op 15 september 2023 bekendgemaakt.

"We zoomen niet specifiek in op een thema. Het gaat echt om wat de laatste twee jaar hier is gerealiseerd. Dat is heel uiteenlopend en dat is juist zo mooi", zegt Room-Schäfer. "Dit is Drenthe in de diversiteit."