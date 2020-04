Tien weken cel voor 'coronadreiger' uit Leeuwarden

De politierechter in Assen heeft een 21-jarige man uit Leeuwarden veroordeeld tot tien weken cel, omdat de man dreigde anderen te besmetten met het coronavirus. Ook mishandelde hij een agent, door hem in zijn vinger te bijten.

De dakloze man wilde op 20 maart bij een nachtopvang aan de Oostergo in Leeuwarden een slaapplek. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er verscherpte maatregelen, waaronder het fouilleren bij de deur. De 21-jarige man wilde dit niet en er ontstond een discussie. De portier werd daarbij door de dakloze man bespuugd.

Snot op grond en kleding

De agenten namen de recalcitrante 21-jarige mee naar het bureau. Daar bleef hij zich misdragen. Hij knoeide opzettelijk met een bekertje koffie en snoot zijn neus in zijn handen. Daarbij droop snot op de grond en hij veegde dit af aan zijn kleding. Tegen een agent zei hij: "Ga met je mondkapje voor mij zitten jongen, ik zal je ziektes geven." De agenten besloten de man terug te zetten in zijn cel. De verdachte spartelde tegen. Hij beet een agent in zijn vinger. De agenten waren bang voor besmetting, omdat zij een verdachte moesten vastpakken die met snot was besmeurd.

Verwaarloosd

De 21-jarige is vaker veroordeeld voor bedreiging. Hij was niet op de zitting aanwezig. Via een videoverbinding vertelde de advocaat van de man dat de Leeuwarder in zijn jeugd uit huis werd geplaatst en beschadigd is door verwaarlozing. De man kampt met psychiatrische problemen en is verslaafd aan verschillende soorten drugs. Er is een summier rapport opgesteld over de geestesgesteldheid van de man, maar onvoldoende om een behandeltraject op te starten. Daarvoor is meer psychiatrisch onderzoek nodig.

'Ronduit stuitend'

De Leeuwarder kreeg de straf voor drie bedreigingen met coronabesmetting en het bedreigen van medewerkers van de GGZ. Hij dreigde op 4 maart het GGZ-gebouw in brand te steken. De rechter refereerde naar andere veroordelingen van 'coronadreigers' in het land, waar celstraffen tot drie maanden zijn opgelegd. De rechter noemde het gedrag van deze dreigers 'ronduit stuitend'. "In een crisisperiode als deze zijn we afhankelijk van mensen die hun beroep moeten uitoefenen", zei de rechter. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Deze zaak is de eerste van de reeks coronadreigers die in Assen via het snelrecht wordt afgedaan.