Anner woongroep voor kinderen moet binnen twee weken dicht

Zorg Anders (voorheen Zorgboerderij Annen) heeft een aantal woongroepen voor kinderen en pubers. De woongroep voor de kinderen zit in een huis aan het Borckerveld in Annen. Volgens de buren zit de kinderwoongroep in een gewoon woonhuis, wat in strijd is met het bestemmingsplan. De rechtbank Noord-Nederland is het met hen eens en vroeg de gemeente om harder op te treden.

Dwangsom

Aa en Hunze bepaalde daarop dat Zorg Anders tot 15 april de tijd krijgt om de kinderen elders onder te brengen. Zo niet, dan gaat de dwangsom-meter tikken. Zorg Anders vroeg aan de Raad van State om die dwangsom op te schorten. Want de zorggroep kan nauwelijks elders een goede opvang voor de kwetsbare kinderen vinden.

Bovendien vreest ze dat de kinderen in grote problemen komen. En dat zou allemaal niet nodig zijn als de Raad van State later dit jaar in de bodemzaak beslist dat de gemeente alsnog een vergunning voor de woongroep moet verlenen.

Geen tijdelijke vergunning

Alleen zover gaat de Raad in deze spoedprocedure niet. Die stelt vast dat het opschorten van de dwangsomdeadline neerkomt op het verlenen van een tijdelijke vergunning. En dat wil het hoogste bestuursrechtscollege niet.

Kortom, Zorg Anders zal alsnog een laatste beroep op de gemeente moeten doen, of de kinderen de komende weken elders onderbrengen. Overigens is deze spoedprocedure door de coronacrisis zonder partijen schriftelijke afgedaan. De bodemzaak volgt later dit jaar.