Daklozenopvang in Emmen breidt nachtplekken uit

De organisatie houdt daarom haar dagopvang in Emmen open. Normaal gesproken kunnen er dertig mensen per dag terecht, maar om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen zijn er nu nog maar vijftien mensen welkom. "Wij vragen daarom de daklozen die nog wel een thuis hebben om zoveel mogelijk thuis te blijven, zodat we de thuislozen een plek kunnen bieden", legt Karin Bloemendal, regiodirecteur van het Leger des Heils Noord, uit.

Mensen controleren

Het is volgens het Leger des Heils belangrijk dat er een plek is voor deze groep mensen. "Zo houd je er zicht op. Wij zien de mensen, we houden ze in de gaten. Als ze hier binnenkomen meten we hun temperatuur of ze koorts hebben en we kunnen overleggen met de GGD. Ook deze mensen zijn bang om besmet te raken en dit is een groep die vatbaarder is."

De nachtopvang in Nieuw-Amsterdam is daarom uitgebreid. En ook hebben ze vijf kamers ingericht als quarantainekamers voor als dak- en thuislozen ziek worden. "We zien de afgelopen dagen al een toename in de nachtopvang", vertel Bloemendal. "Gelukkig heeft nog niemand zich gemeld die echt ziek is. We kunnen het nu nog aan, maar als er echt een grote uitbraak komt dan hebben we hulp nodig."

Thuisblijven, hoe dan?!

Daarnaast is het leger des Heils een landelijke campagne gestart om aandacht te vragen voor het tekort aan betaalbare woningen. Want dat tekort wordt volgens de organisatie nu extra zichtbaar.