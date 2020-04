Ondernemers met verkeerde code dreigen naast 4000 euro te grijpen

Daardoor vallen ze buiten de lijst met beroepsgroepen die gebruik kunnen maken van de steunregeling. Ondernemers komen in aanmerking als ze voldoen aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van hun onderneming overeenkomt met een van de zogeheten SBI-codes die in de regeling van de overheid benoemd wordt.

'Stoom kwam uit mijn oren'

Meerdere ondernemers komen er nu achter dat ze de verkeerde SBI-code hebben, terwijl ze wel te maken hebben met de gevolgen van de kabinetsmaatregelen. Ook een Drentse kapster dreigde naast de 4000 euro te grijpen. Haar kapsalon stond bij de KvK om een onverklaarbare reden ingeschreven als een verf- en behangwinkel.

De paniek brak brak bij haar uit toen ze die fout ontdekte. Ze besloot daarom te bellen naar het bedrijf dat ondernemers registreert. "De stoom kwam uit mijn oren", blikt ze terug op het telefoongesprek dat gisteren plaatsvond. "De KvK zegt: 'U bent zelf verantwoordelijk'. Ik heb deze hoofdactiviteit nooit zo opgegeven."

Een dag later meldde ze goed nieuws: de KvK heeft haar hoofdactiviteit aangepast waardoor ze alsnog de juiste SBI-code heeft en 4000 euro mag ontvangen. "Het is een enorme opluchting", zegt ze. "De gezondheid staat natuurlijk voorop. Nu we verplicht thuis zitten, wil ik geen extra stress hebben."

Er zijn meer ondernemers die schrikken van hun 'onjuiste' SBI-code. Het gaat waarschijnlijk in de meeste gevallen om ondernemers die tussentijds iets veranderen in hun zaak, maar hun hoofdactiviteit niet aanpassen bij de KvK.

Komt er een oplossing?

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), uitvoerder van het beleid van het ministerie van Economische Zaken, komen tal van vragen binnen van ondernemers die niet goed staan geregistreerd in het Handelsregister van de KvK. RVO gaat al deze meldingen verzamelen: via een formulier op hun website kunnen ondernemers aangeven dat hun SBI-code niet goed aansluit bij de feitelijke activiteit.

"Het ministerie moet er vervolgens actie op ondernemen", zegt een woordvoerder van RVO. Onduidelijk is wanneer ondernemers weten waar ze aan toe zijn. "Wij kunnen geen termijn aangeven. In het verleden hebben we dat wel gedaan, maar moesten we er telkens op terugkomen."

In welke branches ondernemers tegen problemen aanlopen door verkeerde codes, is eveneens niet duidelijk. "Het is een ontzettend grote regeling met meer dan 100.000 bedrijven die er recht op hebben. We zijn eerst bezig om ons systeem op orde te krijgen", aldus de RVO-woordvoerder.

Een woordvoerder van het ministerie zegt tegen RTL Nieuws dat er een groep mensen is die nu recht meent te hebben op 4000 euro, maar onder een verkeerde code ingeschreven staan. "Die hebben we niet in één weekend gevonden. Maar als je recht hebt op die 4000 euro en je geeft dat aan, dan krijg je die gewoon."

Reactie KvK

De Kamer van Koophandel is ook om een reactie gevraagd. Zij heeft nog niet gereageerd. Wel verwijst de KvK op haar website naar het meldformulier van RVO.