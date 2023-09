TT-legendes Mamola en Schwantz onthullen eigen tegels voor Walk of Fame

MotoGP-legendes Kevin Schwantz en Randy Mamola hebben hun eigen tegels onthuld voor de TT Legends Walk of Fame in Assen. De komende jaren moeten in de straten van Assen meer dan honderd van deze bronzen tegels komen te liggen. Op de speciale tegels staan motorsport-legendes afgebeeld.

Schwantz en Mamola zijn in Assen voor demonstraties tijdens de Classic Grand Prix dit weekend op het TT Circuit. Kevin Schwantz (59) won drie keer de TT, de laatste keer was in 1993, dat jaar werd hij ook wereldkampioen. Randy Mamola (63) werd in de dertien jaar dat hij Grand Prix' reed vier keer tweede in het wereldkampioenschap. Op het circuit in Assen wist hij twee keer te winnen, in 1984 en 1985.